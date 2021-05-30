Зеленский назвал Киев особым городом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Киева, и отметил, что считает Киев особым городом, где каждый человек найдет что-то свое, городом, сердцебиение которого заряжает.

«Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов — завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: „Люблю тебя, старик!“ С днем рождения, Киев!», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В эти выходные, 29 и 30 мая, киевляне и гости города отметили двойной праздник: в субботу – День столицы, а в воскресенье – День Киева. По этому случаю проходят тематические онлайн и оффлайн спортивные, культурные и развлекательные мероприятия в разных районах города.