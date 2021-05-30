Лукашенко искупался в холодном море

Президент Беларуси Александр Лукашенко, нанесший рабочий визит в Россию, искупался в Черном море, сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. Он также опубликовал фотографию президента в море.

Telegram-канал отмечает, что Лукашенко залез в воду при температуре плюс 16 градусов.

Таким образом, глава государства принял предложение Владимира Путина.

В первый день визита Путин принимал коллегу в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Глава РФ отметил, что в Сочи хорошая погода, и предложил Лукашенко искупаться во время пребывания на курорте.

«Можем искупаться. Море становится теплее и теплее», — сказал Путин. Глава Беларуси согласился. «С удовольствием», — ответил он.

В тот же день президенты провели переговоры, которые продлились более пяти часов. Главы государств коснулись в том числе инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Второй день визита Лукашенко прошел в неформальной обстановке. Главы России и Беларуси покатались на яхте и побеседовали. Белорусского президента сопровождал его сын Николай.