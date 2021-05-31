В США при падении самолета в озеро погиб исполнитель роли Тарзана

Американский актер и музыкант Джозеф Лара, сыгравший главную роль в фильме «Тарзан на Манхэттене» и телесериале «Тарзан: Героические приключения», погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Как отмечает издание, на борту одномоторного самолета Cessna C501, кроме актера, находилась его супруга Гвен Шамблин Лара и еще пять человек. Все погибли.

Как сообщает Tennessean, ссылаясь на FAA, никто из летевших на самолете не имел права им управлять. У 58-летнего артиста была лицензия пилота, однако его медицинская справка была просрочена. В последний раз он проходил осмотр врачей в 2017 году. Обновление справки требуется каждые два года, уточняет издание.

У еще одного пассажира самолета также имелась лицензия пилота, однако, согласно базе данных FAA, у него не было разрешения летать на самолетах этой серии.

Запись переговоров пилота и диспетчера показала, что в кабине самолета сработала сигнализация за несколько секунд до того, как он разбился, что свидетельствует о механической неисправности воздушного судна 1982 года выпуска.

Джозеф Лара родился 2 октября 1962 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Карьеру в кино начал в 1980-х. Популярность артисту принесли роли в картине «Тарзан на Манхэттене» и сериале «Тарзан: Героические приключения». Также он снялся в телесериалах «Спасатели Малибу», «Конан» и «Великолепная семерка». В 2002 году Лара ушел из кино, чтобы сконцентрироваться на карьере в кантри-музыке.