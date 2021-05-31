Украина на лето ослабит карантинные ограничения

Украина ослабит карантинные ограничения на летний период, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине — способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами», — сказал Ляшко в интервью «ТСН.Неделя» в воскресенье.

Напомним, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 703 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 4 934 человека, умерли 64 человека.