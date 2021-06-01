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Германия направляет делегацию в США для обсуждения «Северного потока – 2»

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Германия направляет делегацию в США для обсуждения «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода «Северный поток 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

Согласно данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится в США с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Отмечается, что визит немецкой делегации, который состоится всего за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, призван устранить напряженность, имеющуюся в экономических отношениях между США и Германией.

Одной из нерешенных проблем являются действующие пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом.

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта «Северный поток 2» и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

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Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.

В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода — Nord Stream 2 AG.

США, Ангела Меркель, Северный поток-2
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