Макрон не видит альтернатив «нормандскому формату»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нужным продолжать искать решение урегулирования на Донбассе через «нормандский формат».
«В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно», — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Интерфакс.
«Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем «нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс», — добавил французский президент.
По его словам, для дальнейшей работы в этом формате «требуется решимость, систематическая работа».
«Мы продолжаем», — подытожил Макрон, говоря о «нормандском формате».
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