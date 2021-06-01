Войти
Байден поднимет тему прав человека на встрече с Путиным
позиция
Байден поднимет тему прав человека на встрече с Путиным
Зеленский хочет переписать закон «О предотвращении коррупции»
официально
Зеленский хочет переписать закон «О предотвращении коррупции»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Турция смягчила карантинные ограничения

344
Турция смягчила карантинные ограничения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил о смягчении некоторых ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Anadolu.

Теперь комендантский час действует с понедельника по субботу с 22:00 до 5:00. По воскресеньям на весь день вводится полный локдаун.

Кафе и рестораны могут принимать посетителей с 7:00 до 21:00, доставка может работать до 00:00. Также с понедельника по субботу с 7:00 до 21:00 смогут работать спортивные залы и парки развлечений.

Свадебные церемонии можно будет проводить как на улице, так и в помещениях, но при условии выполнения эпидемиологических требований.

Anadolu напоминает, что Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов. По данным агентства, это помогло значительно снизить темпы распространения коронавируса в стране.

Читайте также: В Китае выявили первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

Эрдоган также заявил, что его правительство намеревается в июне поставить в Турцию "максимально возможное количество различных заказанных вакцин", таких как BioNTech, Sinovac и Sputnik V, и в кратчайшие сроки начать их применять. Также он выразил надежду, что до конца года у Турции появится собственная вакцина от коронавируса.

По последним данным, в Турции зарегистрировано более 5,24 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 47,5 тыс. человек скончались. Этой весной в стране наблюдался серьезный всплеск заболеваемости COVID-19. На пике в апреле ежесуточно выявляли более 60 тыс. случаев коронавируса.

Турция, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 июня 2021
Понедельник, 31 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016