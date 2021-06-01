В Китае выявили первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

Случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.
Заболевшим оказался 41-летний мужчина, проживающий в провинции Цзянсу, 23 апреля у него поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.
В сообщении говорится, что полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности «эффективно» заражать людей.
Лица, находившиеся с больным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких аномалий у них выявлено не было. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, и в целом он может быть выписан из больницы.
Отмечается, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире ранее зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это «случайная передача вируса от птицы к человеку», а «риск масштабного распространения крайне низок». Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности избегать контактов с живой птицей, обращать внимание на гигиену пищи и принимать меры защиты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016