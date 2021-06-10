В Украине за сутки сделали более 55,5 тысяч прививок от коронавируса

За минувшие сутки, 8 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировано 55 573 человека, общее количество иммунизированных составило 1 364 568 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«55 573 человека привито против COVID-19 за сутки 9 июня 2021. Одну дозу получили 36 498 человек полностью иммунизированы — 19 075 человек», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале в четверг утром.
В ведомстве отметили, что в течение суток работали: 516 мобильных бригад и 616 пунктов прививки.
«По состоянию на 10 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек», — сказано в сообщении.
С начала прививочной кампании привито 1 364 568 человек, из них получили 1 дозу — 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 180 453 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 545 019 прививок.
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