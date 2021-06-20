Путин написал большую статью, но не про Украину

Президент России Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Это следует из программы «Москва. Кремль. Путин», вышедшей на государственном телеканале «Россия 1».
Материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии, сообщил ведущий программы.
В декабре 2019 года на большой пресс-конференции Путин анонсировал, что напишет статью о Второй Мировой войне. Причиной стала резолюция Евросоюза, фактически уравнивающая роли фашисткой Германии и СССР перед войной.
В результате материал под названием «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» был опубликован в американском журнале The National Interest. Президент РФ в статье написал, что ответственность за начало войны в той или иной степени несут все государства.
«Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы», — писал Путин.
Основными причинами Второй мировой российский лидер назвал «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс».
В июне 2021 года Путин выступил с резкой критикой украинского законопроекта, вводящий термин коренного народа.
Путин тогда заявил, что Украина является «порождением советского периода», что якобы подтверждается документами, и не исключил, что в ближайшее время напишет большую и детальную статью на эту тему.
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