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Почем красота?: сколько украинские политики тратят на бьюти-процедуры

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Почем красота?: сколько украинские политики тратят на бьюти-процедуры

Быть красивым и оставаться молодым, вопреки тикающим часам возраста, - мировой тренд. Особенно, необходимость следовать ему актуализировалась на фоне развития социальных сетей, где принято меняется к лучшему и конкурировать за аудиторию не только текстами, но и фото. Журналисты спросили у некоторых украинских политиков, как они поддерживают свою молодость и какое количество финансов выделяют на косметологов.

Оказалось, что подход к этому вопросу у всех очень разный.

Народный депутат Соломия Бобровская, например, говорит, что активный пользователь косметологических услуг, и при этом они обходятся ей в сумму до 1000 грн на месяц.

«Да, я посещаю салоны, делаю процедуры и всем рекомендую. Это нормально, как и занятия споротом для тела. Уход за кожей должен быть. Я делаю классические процедуры по уходу за лицом в соответсвии с возрастом. Не трачу на это больших средств. Примерно 500-1000 грн в месяц. Все зависит к какому косметологу я попадаю и где: или это Одесса, или Киев, или Ровно. Параллельно я стараюсь ухаживать за кожей лица дома», - поделилась она.

Нардеп Алексей Гончаренко, несмотря на свой моложавый вид, походы к косметологу отрицает.

«Я не хожу и ничего не делаю, и посоветовать не могу. Моя бьюти-процедура это спорт: бег и плавание», - сказал он.

Нардеп Оксана Андреева, размер трат на бьюти-процедуры не назвала, но рассказала, что получает их в салонах своих подруг.

«Времени на бьюти - процедуры у меня особо нет, но у меня есть подруги, которые владеют салонами. Иногда я к ним попадаю», - сказала политик.

Посещает косметологов и нардеп Ярослав Юрчишин. Говорит, что это дело рук его супруги.

«Я не активный пользователь бьюти-процедур, но могу сходить иногда, когда есть скидки и когда жена меня переубеждает», - уточнил он.

Наверное самым преданным почитателем достижений в области косметологии можно считать нардепа Николая Тищенко.

Фото: Изым Каумбаев, Страна

По данным «Страны» его косметолог, известный в Украине врач-дерматолог Мария Федчук (Сергеева в девичестве). 

Она собственник бьюти-клиники на Печерске в Киеве, и судя по ее профилю в Instagram, очень востребованный специалист международного уровня. Мария Федчук известна как специалист anti-age медицины, она также член ассоциаций AAAAM, IPS, EADV, UADV, IALMS, IPS, IHS, IACT (Europe), IASCT (USA).

«Доктор Мария Федчук проводит уход лица (Николаю Тищенко, - ред) на основе косметики Genosys», - утверждали инсайдеры «Страны».

Этой же косметикой, к слову, пользуется и певица Оля Полякова, о чем она рассказала в одном из своих видео-эфиров на Facebook.

Стоимость красоты в Украине в разных салонах и у разных мастеров очень разниться. Все зависит не только от используемых косметических средств, но и от квалификации врача, его репутации на рынке.

Такого доктора как Мария Федчук, например, позволить себе навряд ли может каждый, но результаты ее работы и научной деятельности постоянно становятся темами докладов на международных бьюти-сессиях заграницей.

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В целом, за стремлении быть красивыми и здоровыми, украинских политиков стоит только похвалить. А рынок бьюти-индустрии, как говорят эксперты, у нас развивается семимильными шагами. И поэтому, по соотношению цена-качество, некоторые из столичных клиник красоты уже успешно конкурируют со своими западными коллегами.

Напомним, ранее о том, как часто посещает салоны красоты и как формирует свой стиль рассказывала и политик Ирина Верещук. В предвыборном видео она уточнила, что к услугам бьюти-мастеров время от времени прибегает и для создания макияжа, и для укладки волос. 

косметика, Алексей Гончаренко, Николай Тищенко
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