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Фирму известного косметолога Марии Федчук подозревают в мошенничестве и уклонении от налогов

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Правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве (ст. 190 Уголовного кодекса) в отношении должностных лиц ООО «МДА Украина», основателем которой является известная косметолог, сертифицированный тренер международной компании AllerganAesthetics Мария Федчук.

Об этом пишет КП в Украине.

Уголовное дело было открыто в феврале 2021 года в связи с завладением имуществом компании «МДА Украина» обманным путем.

По делу проходят сама Мария Федчук, бывший директор «МДА Украина» Ольга Демченко, действующий директор компании, супруг Марии Владимир Федчук и ряд других сотрудников компании.

В рамках расследования установлено, что мошеннические схемы были организованы Ольгой Демченко вскоре после учреждения компании в июне 2020 года.

«Схема выглядела следующим образом: продажа товаров проводилась через ФОПы, что позволяло ООО „МДА Украина“ на бумагах показывать минимальные доходы и соответственно платить с них минимальные налоги. Всего с момента назначения Демченко на должность директора было создано 11 таких ФОПов», — пишет издание.

Часть ФОПовбыла оформлена на родственников сотрудников «МДА Украина». Например, «ФОП Блажевский» зарегистрировал муж главного бухгалтера «МДА Украина» Галины Блажевской.

По предварительным оценкам, за год на этих схемах участники схемы «заработали» порядка 1 млн долларов. Все счета, через которые проводились деньги, открыты в банке «Восток» благодаря личным связям Ольги Демченко с членом правления, начальником центрального регионального департамента банка Еленой Боравлевой.

По данным СМИ, в декабре 2020 года Ольга Демченко сложила полномочия директора «МДА Украина» и этот пост занял Владимир Федчук. И уже спустя два месяца после его назначения, работой компании заинтересовались правоохранители.

Как отмечает издание, на следующий день после открытия уголовного производства, 23 февраля, супруги Федчук решили перевести все активы компании на новую фирму с практически идентичным названием: «М.Д.А. Украина». Учредителем компании выступила Мария Федчук (владеет 100% уставного капитала), а Владимир снова занял должность директора.

После возбуждения уголовного дела в компании должен был пройти аудит.

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Как отмечает КП в Украине, чтобы проверка не показала нарушений, и правоохранители закрыли дело, Мария Федчук предложила судебному экономическому эксперту взятку в размере 10 тыс. долларов. Аудитор согласилась, но в условленное место передачи денег Федчук пришла с правоохранителями, которые и задержали аудитора.

По данным издания, супруги Федчук также искали возможность повлиять на следствие через вышестоящих чиновников, однако безуспешно. В случае, если их вина будет доказана в суде — им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

мошенничество, расследования, Мария Федчук, МДА Украина
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