Трамп сравнил выборы в США в 2020 году с выборами в Украине в 2004

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты прошлогодних выборов американского президента были подтасованы, подобно тому, как это случилось с выборами в Украине в 2004 году. Об этом политик сообщил, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома.
«Подобные вещи, говорят, случились в Украине в 2004 году. Теперь в большей степени они случились здесь. Мы это докажем», — сказал он.
По словам Трампа, в Филадельфии, например, голосов подсчитали больше, чем там было избирателей. Политик назвал это «явкой по северокорейскому образцу».
Выборы президента США прошли 3 ноября. Подведение итогов затянулось из-за рекордной явки и большого числа голосов, отправленных по почте. В итоге Трамп проиграл, получив 232 голоса выборщиков против 302 у его соперника — демократа Джо Байдена.
Команда Трампа неоднократно утверждала, что итоги голосования, якобы, были подделаны. В некоторых штатах США по ее запросу проводился пересчет результатов. Однако после пересчета преимущество все равно осталось за Байденом, он даже немного увеличил свое преимущество.
Попытки Трампа оспорить результаты в суде также не увенчались успехом. Около 50 судов, включая Верховный суд США, отвергли доводы Трампа и его сторонников о фальсификациях на выборах.
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