В Украине за сутки вакцинировали еще 17 тысяч человек

За минувшие сутки, 28 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 065 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
«Одну дозу получили 7591 человек, полностью иммунизированы — 9474 человек», — указывается в сообщении на телеграм-канале.
В течение суток работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки и 30 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 1 912 471 человек, из них получили 1 дозу — 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 589 362 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 501 831 прививка.
По состоянию на 28 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 751 726 человек.
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