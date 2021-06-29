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Брижит Бардо выплатит штраф за оскорбление главы общества охотников Франции

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Брижит Бардо выплатит штраф за оскорбление главы общества охотников Франции

Суд города Арраса (северный французский департамент Нор) приговорил во вторник актрису Брижит Бардо к штрафу в €5 тыс. и другим выплатам в размере €2 тыс. за оскорбление главы Французского общества охотников Вилли Шрена. Об этом сообщили AFP участвовавшие в судебном разбирательстве адвокаты сторон.

Суд, в частности, постановил, что Бардо должна выплатить Шрену €1 тыс. в качестве компенсаций юридических затрат и €1 тыс. как компенсацию морального ущерба. Кроме того, суд обязал актрису в двухнедельный срок изъять с сайта ее организации защиты животных из опубликованной там статьи все оскорбительные высказывания в адрес главного охотника Франции. Также на сайте в обязательном порядка должно фигурировать теперь решение суда по данному делу.

Критический в отношении охотников материал был размещен на сайте в октябре 2019 года. Бардо, в частности, заявила в отношении всех охотников, что это «нелюди, отличающиеся редкостной трусостью», которые своими действиями «терроризируют животный мир». Глава ассоциации при этом был представлен ею как «классический пример» подобного отношения к животным.

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Бардо не присутствовала во вторник на заседании суда. В направленном суду письме она сообщила, что является автором размещенного на сайте материала. При этом актриса признала, что это ее критическое выступление было «по-видимому несколько резким». В то же время она подчеркнула, что вопрос о гибели животных от рук охотников «является одной из тем, сильно волнующих французов».

Франция, Брижит Бардо
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