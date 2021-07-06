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В Исландии успехом закончился эксперимент по сокращению рабочей недели

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В Исландии успехом закончился эксперимент по сокращению рабочей недели

Исландия достигла «ошеломляющего успеха» по результатам проведенного эксперимента по сокращению рабочей недели. Об этом сообщает британский центр исследований Autonomy.

«Это исследование показывает, что крупнейший в мире эксперимент по применению сокращенной рабочей недели в государственном секторе по всем параметрам имел ошеломляющий успех. Это является подтверждением тому, что государственный сектор созрел для того, чтобы стать первопроходцем в сокращении рабочей недели», — отметил директор по исследованиям компании Autonomy Уилл Стронж. При этом он уточнил, что в силу успешности проведенного эксперимента, «уроки могут быть извлечены другими правительствами».

«Короткая рабочая неделя в Исландии говорит нам о том, что в наше время можно не только меньше работать, но и делать это более продуктивно. Наша дорожная карта по сокращению рабочей недели в государственном секторе должна быть интересна всем, кто желает уменьшения рабочего времени», — заявляет Гудмундур Харальдсон, представитель исландской некоммерческой организации Alda, совместно с которой производилось исследование.

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В период с 2015 по 2019 год в Исландии было проведено два крупномасштабных испытания по сокращению рабочей недели до 35-36 часов вместо положенных 40 без снижения заработной платы. Результаты были впервые проанализированы в совместном проекте британской исследовательской компании Autonomy и исландской организации Alda. В общей сложности в данном исследовании приняло участие порядка 3 тыс. человек, что составило более 1% трудоспособного населения страны.

Исландия, рабочая неделя
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