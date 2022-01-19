В Британии проэкспериментируют с 4-хдневной рабочей неделей

Шесть компаний, в том числе британское подразделение японской компании Canon, примут участие в пилотном проекте по сокращению рабочей недели до четырех дней, который запускается в июне в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает в среду газета The Times.
По ее данным, эксперимент, к которому в ближайшие месяцы, как ожидается, присоединятся еще около 20 компаний, осуществляется по инициативе новозеландских предпринимателей Эндрю Барнса и Шарлотты Локхарт совместно с аналитическим центром Autonomy, учеными Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Бостонского колледжа.
Участники проекта будут работать четыре дня в неделю без сокращения заработной платы в течение шести месяцев. По словам организаторов, они используют «модель 100:80:100», которая подразумевает 100% оплату за 80% рабочего времени в обмен на обязательство поддерживать как минимум 100% производительности труда.
По словам директора проекта 4 Day Week UK Джо Райла, по мере выхода из пандемии коронавируса и восстановления экономики «многие люди стремятся к гармонии в сочетании работы и личной жизни». Идея четырехдневной рабочей недели становится все более актуальной и «этот проект призван показать, что это беспроигрышный вариант для бизнеса и сотрудников», сказал Райл.
Как отметил Кайл Льюис, руководитель базирующейся в Эдинбурге компании Canon Medical Research Europe, в которой работают 140 сотрудников, цель участия в проекте — возможность адаптировать производственный процесс, сделать его для сотрудников более полезным и продуктивным.
Желающие принять участие в эксперименте должны зарегистрироваться до конца марта.
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