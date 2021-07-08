В США выставили на продажу поместье Марка Твена

В городе Реддинг (штат Коннектикут) выставлено на продажу поместье, которое в начале XX века принадлежало писателю Марку Твену, сообщает Mansion Global. Цена лота — $4,2 млн.

Марк Твен построил поместье в тосканском стиле в 1908 году и назвал его Стормфилдом — в честь своего рассказа «Визит капитана Стормфилда на небеса». Писатель провел здесь два последних года своей жизни — с 1908 по 1910-й.

Территория поместья — более 11,3 гектара, общая площадь дома — 585 кв. м. На территории расположены бассейн с подогревом и небольшой коттедж смотрителя с двумя спальнями.

Поместье неоднократно меняло собственников. В 1923 году основное здание было повреждено пожаром, затем его восстановили в первоначальном виде. Недвижимость продает семья Де Сантис, купившая Стормфилд в 2003 году за $3,4 млн.