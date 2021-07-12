Apple осенью представит новые iPad mini и iMac

Компания Apple до конца 2021 года официально покажет два продукта — новое поколение планшета iPad mini и новую версию компьютера-моноблока iMac. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.
По информации редактора издания Марка Гурмана, дизайн iPad Mini 6 будет выполнен в стилистике планшета iPad Air. Устройство получит разъем USB-C, который заменит фирменный порт Lightning. При этом сохранится сканер отпечатка пальцев Touch ID — вместно кнопки Home он будет встроен в клавишу включения планшета. Новинка Apple, как отмечает инсайдер, не получит процессора M1: чтобы развести компактный планшет с более производительной моделью iPad Pro, все iPad Mini 6 будут доступны только с чипами серии A.
Вместе с последним поколением iPad Mini, который не обновлялся с 2019 года, должна состояться премьера флагманской версии моноблока iMac. Новый компьютер получит процессор M1X или M2 и выйдет на рынок в варианте с 27-дюймовым экраном. Другой информации о грядущей новинке пока нет.
Напомним, новые iPad и iMac были представлены в апреле — Apple показала 11- и 12,9-дюймовые планшеты iPad Pro и 24-дюймовый iMac, получившие процессор M1.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016