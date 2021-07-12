Прозападная партия президента Санду получит 63 из 101 мандата в парламенте Молдовы

Партия «Действие и солидарность» (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдовы Майю Санду, получит большинство абсолютное большинство мандатов в новом парламенте страны, свидетельствуют предварительные результаты состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборов.

Согласно этим результатам, обнародованным в понедельник утром Центральной избирательной комиссией, PAS получает около 52,72% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов — чуть более 27,24% и партия «Шор» — 5,75% голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент.

В ЦИК уточнили, что это — предварительные данные, после обработки 99,86% протоколов для голосования.

По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент, PAS получит 63 из 101 мандата в новом парламенте. Это означает, что пропрезидентская партия может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

Блок коммунистов и социалистов бывших президентов Молдовы Владимира Воронина и Игоря Додона — 32 мандата, партия «Шор» — 6 мандатов. Ранее, блок коммунистов и социалистов заявил, что в парламенте сформирует две фракции. Это означает, что у Партии социалистов будет 21 мандат, а у Партии коммунистов — 11 мандатов.

Окончательные результаты выборы будут подведены в течение пяти дней — до 19 июля. Конституционный суд рассмотрит вопрос об утверждении результатов выборов до 25 июля.