США в конце месяца начнут эвакуацию из Афганистана сотрудничавших с ними афганцев

Власти США в последнюю неделю июля начнут эвакуацию из Афганистана тех, кто ранее обратился за получением иммиграционной визы в Соединенные Штаты. Об этом пишет в среду со ссылкой на представителя вашингтонской администрации агентство Reuters.
Ранее оно со ссылкой на другой источник информировало, что в рамках этого процесса США задействуют чартерные гражданские авиарейсы.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявлял, что американские власти начнут позднее в текущем месяце эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам США. Как отмечал американский лидер, в июле власти начнут авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы США, а также их семей. По его словам, Соединенные Штаты намерены гарантировать, что «забирают афганских граждан, которые работали бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики».
По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают администрацию Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета NYT, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди не будут депортированы на родину, если им будет отказано.
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