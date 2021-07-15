ЕС хочет получить из Украины сырье, прежде всего литий

Европейский Союз хочет ускорить сотрудничество с Украиной в области поставок сырья и производства аккумуляторных батарей, заверил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

«Украина — страна с большим потенциалом. У вас есть все минералы. У вас есть 117 из 120 обычно используемых минералов. Из европейского списка 30 важнейших видов сырья у вас есть 21. Все критические секторы экономики зависят от надежных поставок сырья, включая цифровые технологии, ветряные мельницы, фотоэлектрические батареи, водород, аэрокосмическую промышленность, дроны — для всего необходимо очень конкретное сырье. Поэтому этот Меморандум о взаимопонимании (о стратегическом партнерстве между ЕС и Украиной по сырью и аккумуляторам — Ред.) так важен, потому что мы вдвоем можем посмотреть, что было бы лучшим решением для Украины и для ЕС», — сказал Шефчович в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что на практике это будет означать для Украины, в первую очередь, получение сырья из почвы.

«Также было бы чрезвычайно целесообразно извлекать и обрабатывать эти материалы устойчивым и социально ответственным способом, то есть с наименьшим углеродным следом и этическими стандартами. Есть обязательство восстановить природу до начальной стадии перед извлечением. Кроме того, трудовое законодательство, конечно же, совместимо с тем, как мы обращаемся с рабочими в Европе, и я не сомневаюсь, что так оно и будет. Потому, что это очень важно для последующего использования сырья в транспортных средствах», — пояснил Шефчович.

Он добавил, что на первом этапе ЕС будет очень тесно сотрудничать с Украиной по сближению политик и нормативной базы горнодобывающей промышленности, чтобы можно было решить все эти важные экологические и социальные аспекты.

«Поэтому, как мы и сделали сегодня, мы приглашаем не только представителей украинского правительства (в вашем случае Министерство экологии является первым украинским членом как в European Battery Alliance, так и в European Raw Materials Alliance), но и как можно больше компаний, чтобы было создание сетей, взаимное воздействие на возможные бизнес-интересы, чтобы мы могли видеть конкретные проекты, для которых мы могли бы затем искать бизнес-интересы или финансовую поддержку через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или других инвесторов», — сказал вице-президент Европейской комиссии.

По его словам, также важно совместно работать над тем, чтобы украинские компании с европейскими партнерами могли участвовать в торгах на финансирование исследовательских и инновационных проектов в рамках Horizon Europe, крупнейшего исследовательского фонда, поддерживаемого государством, с общим бюджетом почти EUR100 млрд на следующие семь лет, из которых EUR925 млн только на аккумуляторы.

Он указал, что недавно ЕС подписал аналогичное соглашение с Канадой.

Шефчович сообщил, что критически важное сырье, которое ЕС и Украина обсуждают чаще всего, это литий.

«Согласно нашему прогнозному исследованию, европейской аккумуляторной промышленности потребуется в 18 раз больше лития уже к 2030 году и в 60 раз больше к 2050 году. Такой огромный спрос открывает перед Украиной огромные возможности не только для извлечения лития, но и для его переработки, особенно из-за нехватки перерабатывающих мощностей в Европе. Также будет расти спрос на кобальт. В настоящее время Европа импортирует около 70% кобальта из Конго и других отдаленных мест. И снова-таки в Украине есть месторождения кобальта. Затем редкоземельные элементы. Европа импортирует 98% −99% редкоземельных элементов из Китая, в то время как часть ее спроса может быть покрыта за счет поставок из Украины. Нам нужны редкоземельные элементы для батарей, магнитов, используемых в ветряных турбинах и т. д.», — пояснил он.