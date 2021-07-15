ЕС выделит Украине почти 700 тыс. доз вакцины против COVID-19

Европейская комиссия выделяет третьим странам, в том числе Украине, новые дозы вакцины против коронавируса.
Как сказано в пресс-релизе, распространенном в четверг в Брюсселе, «после новых предложений помощи нуждающимся странам от государств-членов ЕС Комиссия поддержала обмен более 3 млн вакцин против COVID-19 со странами за пределами ЕС через Европейский механизм гражданской защиты».
Из указанного количества Украине направлено 500 тыс. доз из Дании, 100 тыс. 800 доз — из Румынии.
Среди других стран указаны Албания, Бутан, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Тайвань и Тунис.
Кроме того, Комиссия взяла на себя координацию и оплату до 75% затрат на транспортировку помощи.
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