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Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции сериала на русском языке

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Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции сериала на русском языке

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой проверки ООО «ТРК «Студия 1+1» и принял решение применить штрафную санкцию к лицензиату на сумму 71 488,95 грн за нарушение требований украинского законодательства при трансляции телесериала «Кухня» на негосударственном языке.

Об этом сообщает сам регулятор.

«Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала „Кухня“ (производства ООО Keystone Production по заказу ЗАО YBW Group, 2013, Российская Федерация) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины „О телевидении и радиовещании“. Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 настоящего закона, применил к вещателю санкцию „взыскание штрафа“. Это — 5% от суммы лицензионного сбора, что для телеканала „1+1“ составляет 71 488,95 грн», — отметили в Нацсовете.

В течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении компания должна уплатить штраф в государственный бюджет.

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Внеплановая невыездная проверка ООО «ТРК «Студия 1+1» была назначена на обращение гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала «1+1» с 13 апреля по 30 мая 2020 года сериала «Кухня» на негосударственном языке. Мониторинг Национального совета состоялся в период с 27 апреля по 5 мая.

Как сообщалось, абзац 2 части пятой статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и/или передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.

Нацсовет по ТВ, 1+1
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