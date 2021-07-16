Нынешняя ночь в Киеве побила температурный рекорд за все время наблюдений

В Киеве ночь на 16 июля оказалась самой теплой за 141 год наблюдений и побила рекорд 2001 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура сегодня не опустилась ниже +24,4°С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 2001 году», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве ночь на 15 июля также оказалась самой теплой за период наблюдений с 1881 года и побила рекорд 2010 года.