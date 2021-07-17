В Пакистане похитили и пытали дочь посла Афганистана

Дочь посла Афганистана в Исламабаде Силсила Алихиль была похищена по дороге домой 16 июля на несколько часов и подвергнута жестоким пыткам неизвестными лицами.

Как передает Укринформ, об этом говорится на заявлении МИД Афганистана.

По заявлению ведомства, девушка «подверглась жестоким пыткам», после чего ее отпустили. Сейчас она находится в больнице, ее состояние неизвестно.

МИД Афганистана решительно осудило это «гнусное деяние», выразив «глубокое беспокойство» за безопасность дипломатов, членов их семей и сотрудников дипмиссий страны и консульства в Пакистане.

Министерство обратилось к властям Пакистана с призывом найти похитителей и привлечь их к ответственности, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствие с международными договорами и конвенциями.