Пакистан перебрасывают армию на границу с Афганистаном

На афгано-пакистанскую границу прибыли вооруженные силы Пакистана для того, чтобы не допустить на территорию страны боевиков и военных из Афганистана. Об этом заявил глава МВД Шейх Рашид Ахмед, сообщает газета Dawn.

По его словам, армия заменила сотрудников пограничной службы. «Теперь граница укомплектована войсками регулярной армии, заменившие военизированные формирования», — сообщил Ахмед.

Министр отметил, что нестабильная ситуация на границе сохраняется, и она требует усиленного присутствия войск, поскольку пограничникам приходится сдерживать не только бегущих из Афганистана беженцев, но и отступающих боевиков и военных соседнего государства.

«Если афганские войска войдут в Пакистан, спасаясь от боевых действий, есть вероятность, что „Талибан“ последует за ними, и конфликт перекинется на территорию Пакистана», — сообщил изданию источник в Минобороны.

В то же время Ахмед подчеркнул, что вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными войсками и талибами является исключительно внутренним делом страны, и Исламабад не собирается принимать ни одну из сторон.

«Пора афганским политикам и их военному руководству научиться решать свои проблемы. Мы не хотим, чтобы пакистанская земля использовалась какой-либо стороной в афганском конфликте», — заявил глава МВД.

Масштабное наступление «Талибана» в Афганистане началось в июне, когда США и их союзники практически полностью вывели свои войска. Афганские военные, отступая после столкновений с боевиками, уходили на территорию соседних Таджикистана и Узбекистана.

22 июля «Талибан» заявил, что контролирует 90% границы Афганистана, в том числе с Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Пакистаном и Ираном за исключением небольших участков.