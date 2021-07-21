Ливерпуль исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за исключение Ливерпуля (Великобритания) из списка объектов всемирного наследия из-за «необратимой утраты характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность объекта». Объект «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» внесли в список в 2004 году.
«Ливерпуль — город мореходов и торговцев» — это шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля. Их внесли в список всемирного наследия в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII–XIX веков. В 2012 году их также внесли в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения. Причиной этого стало строительство комплекса Liverpool Waters.
"С тех пор осуществление этого проекта (Liverpool Waters.— Ред.) наряду с другими разработками продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта",— сообщается на сайте ЮНЕСКО.
Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус всемирного наследия. Ранее из списка исключили Долину Эльбы около Дрездена в Германии и Резерват аравийской антилопы в Омане.
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