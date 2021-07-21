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Власти Китая запретили делать звезд соцсетей из детей до 16 лет

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Власти Китая запретили делать звезд соцсетей из детей до 16 лет

Китайские власти запретили детям до 16 лет появляться в стримах, создавать из них звезд, запретили склонять несовершеннолетних к получению дохода через интернет-ресурсы, а также обязали сервисы предотвращать демонстрацию для них «богатства и поклонения деньгам» и «экстравагантных наслаждений». Об этом говорится в заявлении Государственного управления КНР по вопросам киберпространства, опубликованном на сайте ведомства.

«Строго запрещается участие несовершеннолетних младше 16 лет в прямых эфирах, ...запрещается склонение несовершеннолетних к получению вознаграждения, а также демонстрация богатства и поклонения деньгам, экстравагантных наслаждений, спекуляции на страданиях и уродствах», — указано в документе. Особое внимание будет уделяться попыткам спекуляций на детях и созданию из них звезд.

Власти констатировали наличие семи типов нерешенных проблем в сфере детского интернета, «которые угрожают физическому и психическому здоровью несовершеннолетних в Сети», и обязали крупнейшие интернет-платформы страны приступить к их решению.

Первая — запрет прямых трансляций, которые ведут дети. Вторая — запрет распространения через онлайн-платформы для обучения несовершеннолетних онлайн-игр, «пошлых романов», развлечений и рекламной продукции, не имеющей отношения к обучению. Интернет-сервисы обязаны не только оперативно удалять неподобающий контент, но и чистить комментарии пользователей с нападками и непристойными предложениями.

Третья проблема касается анимации. Под запрет попали «злые» видеоматериалы, сцены насилия, с мрачным содержанием и склоняющие к пособничеству преступлениям. Особое внимание сервисы должны уделить чистке от роликов с обнаженными персонажами и вульгарными сюжетами, ужасами, а также опасными моделями поведения, которым могут подражать дети.

Четвертый раздел посвящен причинению детям вреда на форумах, в сообществах, в группах и на других социальных площадках. Власти предписали уделить особое внимание очистке их от «мягкой» порнографии с использованием изображений детей, контента, склоняющего к самоубийству, а также порно и «вульгарных» видео.

В пятый пункт вошли поручения предотвращать побуждение несовершеннолетних к сбору средств или трате больших сумм, призывы к голосованию или разжиганию вражды между группами детей. Проблемы культуры поведения в Сети вошли в шестой пункт. «Мы будем строго пресекать нежелательное социальное поведение и проявления плохой культуры, формирующие неправильную ориентацию и искажающие систему ценностей молодых людей. Будем решительно расследовать и бороться с киберхулиганством и насилием, такими как личные нападки и злонамеренные сообщения», — говорится в заявлении.

Седьмой пункт — предотвращение интернет-зависимости у несовершеннолетних и повышение эффективности так называемого молодежного режима.

Платформы Racer, Tencent QQ, Taobao, Sina Weibo и Xiaohongshu получили взыскания и штрафы, размер которых не объявлен. Власти обязали их удалить в указанные сроки весь незаконный контент и аккаунты нарушителей.

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В Китае в 2019 году ввели комендантский час для детей, играющих в онлайн-игры. Несовершеннолетним запрещено играть с 22:00 до 08:00. В 2021 году более чем для 60 онлайн-игр китайские власти запустили систему распознавания лиц «Полуночный патруль». Разработка системы понадобилась, чтобы раскрыть обманщиков — несовершеннолетних, которые находили способы выдать себя за взрослых и играли в запрещенное время.

Новая система предусматривает сканирование лица игрока, который должен быть зарегистрирован под настоящим именем. Те, кто отказывается показать лицо, по умолчанию считаются несовершеннолетними — их включают в список потенциально зависимых от компьютера и автоматически выкидывают из игр.

Китай, соцсети
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