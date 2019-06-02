Победитель Лиги Чемпионов заработал за турнир около €110 млн

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заработал за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 около €110 млн. Об этом в воскресенье сообщила газета Mirror.
В финальном матче, который прошел 1 июня в Мадриде, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Голы забили Мохаммед Салах (2-я минута с пенальти) и Дивок Ориги (87).
По информации издания, клуб получил в районе €19 млн за победу в турнире. Всего за участие в Лиге чемпионов «Ливерпуль» заработал €74,35 млн. Предполагается, что английская команда также получит около €35 млн от продажи телевизионных прав. «Тоттенхэм», по информации издания, заработал примерно на €1 млн меньше, чем «Ливерпуль».
«Ливерпуль» в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах, до сезона-1992/93 турнир носил название Кубок европейских чемпионов. По этому показателю «Ливерпуль» уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7). Клуб также является трехкратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976, 2001) и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА (1977, 2001, 2005).
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