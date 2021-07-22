У Украины «много вопросов» к сделке ФРГ и США по «Северному потоку – 2»

Украина имеет «много вопросов» к совместному заявлению Германии и США, особенно в вопросе безопасности в связи с планируемым запуском газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто в четверг.
«У нас в настоящее время имеется много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить риски безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском „Северного потока — 2“, будем разговаривать с США и Германией по этому вопросу», — сказал он.
Украина детально изучает экономическую часть, изложенную в заявлении, и представит свою позицию после комплексного ее анализа, сообщил Кулеба.
«Что касается экономического блока этого заявления, то мы изучаем все, что там изложено, те предложения, которые там сделаны, и будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что там предложено», — заявил он.
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