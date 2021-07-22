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В ОП считают, что у иска России в ЕСПЧ против Украины нет юридической перспективы

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В ОП считают, что у иска России в ЕСПЧ против Украины нет юридической перспективы

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у иска Российской Федерации как государства в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно Украины нет юридической перспективы, поскольку Россия сама не исполняет решений европейского суда.

«Руководство России решило воспользоваться инструментом жалобы в ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же возможность не исполнять решения ЕСПЧ. Если кто-то искал эталон цинизма, то он предоставлен Российской Федерацией. У этой жалобы нет юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского — из каждого „утюга“ в РФ и на оккупированных Россией территориях будут вещать, что ЕСПЧ якобы не работает», — заявил Подоляк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Подоляка, Украина не может отвечать за последствия военных действий, развязанных Россией, поскольку это противоречило бы здравому смыслу и международным признанным юридическим позициям.

«Россия как государство, контролирующее оккупированные территории Украины, несёт полную ответственность за ситуацию на этих территориях. За все нарушения прав человека, преступления и разграбление экономического потенциала этих территорий. Ей придётся нести ответственность», — сказал он.

Советник руководителя Офиса президента также отметил, что в обосновании жалобы, поданной Россией в ЕСПЧ, указывается, что Северо-Крымский канал является якобы основным источником пресной воды для жителей Крымского полуострова.

«Если за более чем 7 лет оккупации Крыма в российской Генпрокуратуре так и не смогли понять, какие же источники пресной воды в Крыму основные, то остаётся лишь констатировать полную деградацию этой российской институции», — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Подоляк добавил, что «в данной ситуации абсолютно циничными и абсурдными выглядят требования России по обеспечительным мерам по этой жалобе».

«Если Россия отказывается исполнять решения ЕСПЧ даже после того, как они вынесены и являются несомненными, то как эта же Россия может рассчитывать на выгодное для себя решение ещё даже до того, как рассмотрена сама жалоба? Обратите внимание — именно этим инструментом часто пользуются рейдеры. Они прописывают требование обеспечительных мер по иску так, чтобы можно было ещё до рассмотрения иска по сути, получить решение, ради которого иск и затевался. Наверное, ещё никто и никогда не пытался использовать так ЕСПЧ ради такой рейдерской схемы», — подытожил он.

Ранее в четверг Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство — Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады Крыма.

Также Россия указала в межгосударственной жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что ответственность за катастрофу малазийского Боинга MH17 на Донбассе лежит на Украине — страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.

Позже министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что обращение России в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину из-за ряда нарушений с юридической точки зрения — «неминуемое поражение».

«Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь — у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения — неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы — в их ворота», — написал министр в Фейсбуке.

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В свою очередь заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина в Facebook назвал жалобу «блестящей победой российской юридической мысли над здравым смыслом».

Россия, ЕСПЧ, Михаил Подоляк
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