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«Укрзализныця» снова ведет переговоры с Deutsche Bahn

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«Укрзализныця» снова ведет переговоры с Deutsche Bahn

Руководство АО «Укрзализныця» провело серию встреч с представителями DB Engineering & Consulting GmbH (Германия), стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по ряду направлений.

Как сообщается на сайте УЗ в четверг, представители Deutsche Bahn, в частности, ознакомились с работой пассажирских депо «Укрзализныци» и филиала «Украинская железнодорожная скоростная компания» УЗ. В рамках визита на объекты были рассмотрены вопросы совершенствования сервисов и в целом вертикали пассажирских перевозок.

Кроме того, стороны обсудили возможное сотрудничество во время механизмов воплощения PSO-контрактов, вопрос тарифа на доступ к инфраструктуре, налаживание транспортной аналитики и использования соответствующих IT-решений, разработки технического задания на подвижной состав, и пр.

Как сообщалось, «Укрзализныця», национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH 5 февраля 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ. Член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл тогда заявил, что в рамках сотрудничества речь будет идти, в первую очередь, о консалтинге.

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Позже, в сентябре 2020 года, экс-глава «Укрзализныци» Владимир Жмак заявил, что не видит необходимости привлекать к сотрудничеству с УЗ национального оператора железных дорог Германии Deutsche Bahn.

DB Engineering & Consulting (DB E&C) — международная инжиниринговая и консалтинговая компания Deutsche Bahn, которая предоставляет консультативные услуги по внедрению инфраструктурных проектов в Германии и во всем мире.

УЗ, Deutsche Bahn
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