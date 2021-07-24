Раненые украинские военные поедут лечиться в Германию

Команда немецких медиков осмотрела в Киевском военном госпитале раненых украинских воинов, которых отправят на лечение в Германию.

Об этом сообщает в Твиттере Посольство ФРГ в Украине.

«Немецкие и украинские офицеры медицинской службы осмотрели раненых военных, которые будут лечиться в госпиталях Бундесвера. Некоторые пациенты были ранены на линии разграничения на Донбассе несколько месяцев тому назад, однако они еще страдают от последствий», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Германии они будут лечиться по самым современным медицинским технологиям.

Команда немецких медиков прибыла в Киев накануне. В Германию украинских воинов доставят 27 июля специально оснащенным медицинским самолетом Бундесвера.