Раненые украинские военные поедут лечиться в Германию

Команда немецких медиков осмотрела в Киевском военном госпитале раненых украинских воинов, которых отправят на лечение в Германию.
Об этом сообщает в Твиттере Посольство ФРГ в Украине.
«Немецкие и украинские офицеры медицинской службы осмотрели раненых военных, которые будут лечиться в госпиталях Бундесвера. Некоторые пациенты были ранены на линии разграничения на Донбассе несколько месяцев тому назад, однако они еще страдают от последствий», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Германии они будут лечиться по самым современным медицинским технологиям.
Команда немецких медиков прибыла в Киев накануне. В Германию украинских воинов доставят 27 июля специально оснащенным медицинским самолетом Бундесвера.
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