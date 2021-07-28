Четвертая волна пандемии охватила все регионы Франции

Четвертая волна пандемии коронавируса охватила все регионы Франции. Об этом в среду сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Санитарная ситуация продолжает ухудшаться, — отметил он. — Четвертая волна пандемии затронула всю территорию Франции».

По словам Атталя, вспышки заболеваемости наблюдаются по всей стране и «практически все департаменты находятся в красной зоне» по скорости распространения заболевания. Представитель правительства отметил, что во вторник было зафиксировано почти 27 тыс. новых случаев, тогда как в среднем ежедневный прирост составляет 19 тыс. случаев за последние семь дней.

«В то же время мы отмечаем резкий контраст между количеством новых случаев и количеством пациентов, которым требуется госпитализация. Особенно в сравнении с предыдущей волной заболеваемости», — добавил он. Атталь заявил, что улучшение этого показателя во многом связано с массовой вакцинацией населения, благодаря которой удалось снизить нагрузку на систему здравоохранения.