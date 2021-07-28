В Украине средняя зарплата впервые превысила $500 – это уже больше, чем при Януковиче

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривны (около $525). Об этом сообщила в среду Государственная служба статистики.
Как следует из данных Госстата, это самый высокий уровень зарплаты в истории страны.
При этом, по информации ведомства, в Киеве зарплаты самые высокие, в среднем 20 455 гривен, самые низкие — в Кировоградской области — 11 497 гривен.
До этого достаточно высокая средняя зарплата на уровне $400 была зафиксирована летом 2008 года, но после начала кризиса резко упала. Такая же зарплата затем была зафиксирована в середине 2013 года, после чего упала в два раза. Вновь до $400 зарплата выросла в июне 2019 года.
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