В Украине средняя зарплата впервые превысила $500 – это уже больше, чем при Януковиче

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривны (около $525). Об этом сообщила в среду Государственная служба статистики.

Как следует из данных Госстата, это самый высокий уровень зарплаты в истории страны.

При этом, по информации ведомства, в Киеве зарплаты самые высокие, в среднем 20 455 гривен, самые низкие — в Кировоградской области — 11 497 гривен.

До этого достаточно высокая средняя зарплата на уровне $400 была зафиксирована летом 2008 года, но после начала кризиса резко упала. Такая же зарплата затем была зафиксирована в середине 2013 года, после чего упала в два раза. Вновь до $400 зарплата выросла в июне 2019 года.