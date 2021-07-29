Зеленский перенес День молодежи на август

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа, информирует пресс-служба Офиса президента.

Указывается, что Украина будет отмечать его вместе со всем миром в Международный день молодежи.

«Глава государства подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений», — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

При этом, утратил силу указ президента от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня.