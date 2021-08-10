Чаус заявил, что похитители хотели его убить

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил в суде при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения, что его похитили с целью убийства, потому он сбежал от своих похитителей.

В Едином реестре судебных решений появился текст определения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), датированный 4 августа, об отводе судьи при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Чаусу.

«Подозреваемый... указал, что является потерпевшим в уголовном производстве по уголовному правонарушению, а именно похищению с целью убийства. Он указал, что убийство не реализовали, так как он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины», — говорится в тексте определения ВАКС.

В документе также значится, что подозреваемый сообщил, что задержан был 3 августа, а до этого ему «были обеспечены меры защиты в связи с существованием угрозы убийства».

«Считает, что сотрудники НАБУ нарушили нормы УПК Украины, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, а вместо этого обратились с ходатайством о применении меры пресечения. Такие обстоятельства считает свидетельством предоставления указания сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определённым образом», — отмечается в документе ВАКС.

В определении суда указывается, что таким образом подозреваемый считает, что сотрудники НАБУ «нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о применении меры пресечения, следственный судья должен был отказать в открытии производства по указанному ходатайству».

Из текста определения ВАКС об отказе в отводе судьи также следует, что аргументы защиты о пропущенных сроках рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения не нашли своего подтверждения. «Так, в материалах ходатайства есть протокол задержания подозреваемого от 3.08 2021 года с указанием времени — 21 час 05 минут. Утверждение адвокатов о задержании 30.07.2021 опровергается сообщением врио начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины... в котором указано о пребывании (Чауса — ИФ) в больнице и осуществлении относительно него обеспечения мер безопасности как участника уголовного производства», — говорится в документе.

Как сообщалось, ВАКС на заседании по избранию меры пресечения Чаусу, которое длилось 10 часов, поместил экс-судью под домашний круглосуточный арест с ношением электронного браслета сроком до 18 августа.