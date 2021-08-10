Заболеваемость коронавирусом растет в Украине четвертую неделю подряд

Рост заболеваемости COVID-19 на уровне страны фиксируется четвертую неделю подряд, отмечают эксперты Киевской школы экономики (KSE).
«Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается, однако текущая ситуация все еще остается контролируемой. Койки с кислородом и реанимационные койки заняты почти на 10%», — сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник, передает Интерфакс-Украина.
В то же время он отметил, что критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях: суммарно эти регионы дают 100% роста госпитализаций. Одесская область составляет половину всего увеличения госпитализаций за неделю в стране.
Эксперт подчеркнул, что три региона также превышают коэффициент выявления новых случаев (4%), в частности, это Сумская, Тернопольская и Херсонская области. На уровне страны коэффициент выявления составляет 2,6%, если он превысит 4%, то страна выйдет из «зеленого» уровня.
Ганиченко заявил, что риск вспышки в Украине остается высоким.
"Количество регионов, где растет заболеваемость, сократилось, но это не улучшение эпидситуации, а колебание вокруг плато. Риск вспышки остается на высоком уровне. Госпитализации уже превышают выписки на 18%. Если эта тенденция продолжится, то нагрузка на систему здравоохранения будет быстро расти. Мы ожидаем такую же динамику в ближайшие две недели«,- сказал он.
Эксперт считает, что Украине следует наращивать темпы вакцинации.
«Украина продолжает наращивать темпы вакцинации и за неделю в среднем вакцинирует 1,4% населения, что выше среднеевропейского и мирового уровня. Однако для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года, темпы необходимо увеличить вдвое», — сказал Ганиченко.
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