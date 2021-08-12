Капитализация крипторынка снова превысила $2 трлн

Ночью 12 августа капитализация криптовалютного рынка превысила $2 трлн. Это произошло впервые с середины мая — тогда показатель достигал максимума в $2,55 трлн. Но после обвала стоимости биткоина 19 мая, когда главная криптовалюта за сутки подешевела более чем на треть, до $30 тыс., капитализация крипторынка опустилась ниже $2 трлн.

За последний же месяц она увеличилась почти на $800 млн. Это произошло в результате роста биткоина, Ethereum и других альткоинов.

Главная криптовалюта подорожала за месяц на 56% и достигла отметки в $46,7 тыс. Цена Ethereum за аналогичный период выросла на 82% и превысила $3,2 тыс.