Капитализация крипторынка снова превысила $2 трлн

Ночью 12 августа капитализация криптовалютного рынка превысила $2 трлн. Это произошло впервые с середины мая — тогда показатель достигал максимума в $2,55 трлн. Но после обвала стоимости биткоина 19 мая, когда главная криптовалюта за сутки подешевела более чем на треть, до $30 тыс., капитализация крипторынка опустилась ниже $2 трлн.
За последний же месяц она увеличилась почти на $800 млн. Это произошло в результате роста биткоина, Ethereum и других альткоинов.
Главная криптовалюта подорожала за месяц на 56% и достигла отметки в $46,7 тыс. Цена Ethereum за аналогичный период выросла на 82% и превысила $3,2 тыс.
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