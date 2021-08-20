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Из бюджета должны выделить еще более трех миллиардов на ракетную программу, - СНБО

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Из бюджета должны выделить еще более трех миллиардов на ракетную программу, - СНБО

Из Государственного бюджета в этом году должны дополнительно выделить 3,3 млрд грн на развитие программы ракетного вооружения Украины, а также 960 миллионов гривень для Военно-морских сил.
Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает корреспондент Укринформа.

«Кабинетом Министров, депутатами Верховной Рады будет рассмотрено внесение изменений в бюджет этого года, и на ракетную программу еще в этом году должно быть дополнительно получено 3,3 миллиарда гривень», — сказал Данилов.

Кроме того, он рассказал, что СНБО вопросы развития ракетного вооружения Украина рассматривал в режиме секретно.

«Были очень жаркие дискуссии, единственное, что я могу сказать, что до 2031 года мы должны израсходовать на эту программу более 200 миллиардов гривень. Мы не можем ждать от наших партнеров, будут, или не будут предоставлять то или другое вооружение. Наша задача — сделать вооружение собственного производства», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине есть возможности и специалисты для того, чтобы развивать собственное ракетное вооружение. Также он отметил, что для приобретения крайне необходимых Военно-морским силам технических средств СНБО просит Верховную Раду и Кабмин выделить дополнительно 960 миллионов гривень.

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По словам Данилова, также на СНБО рассмотрели вопросы развития Военно-морских сил Украины, и есть четкое понимание развития флота до 2031 года. Среди вопросов, рассмотренных на СНБО, было и введение Национальной системы устойчивости, добавил он.

«Речь идет о том, что до сих пор за 30 лет в Украине не существовала система, которая позволяет по стандартам НАТО и по стандартам мировым реагировать на угрозы, существующие в нашей стране. Этим документом утверждается концепция, которая разрабатывалась в течение почти года, принимали участие большое количество специалистов как из нашей страны так и из других стран, которые помогали нам создать такой фундаментальный документ», — сказал Данилов.

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Он отметил, что Национальная система устойчивого развития позволит принимать и выполнять «адекватные решения» в случае возникновения критических ситуаций на местном, региональном и общегосударственном уровнях. По словам Данилова, СНБО также рассмотрел вопрос о стратегическом оборонном бюллетене, речь шла о стратегическом планировании оборонной сферы.

госбюджет, СНБО, ракеты
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