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ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов в 18 ТКГ Донецкой и Луганской областей 31 октября

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ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов в 18 ТКГ Донецкой и Луганской областей 31 октября

Центральная избирательная комиссия сообщается о невозможности подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

«Донецкая и Луганская областные государственные администрации — военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. В перечень таких громад входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области», — сообщается на сайте ЦИК в пятницу.

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В ведомстве отмечают, что к соответствующему выводу обладминистрации пришли, «учитывая выводы командования ООС, Главного управления Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины».

В частности, в полученных Комиссией ответах сообщается о продолжающихся обстрелах со российских наемников по всей линии разграничения и провокациях, что «не может гарантировать 100%-ную безопасность для жителей во время проведения выборов». Кроме этого, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных минскими договоренностями. Также, по информации обладминистраций, с начала года фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения, а российские наемники активно применяют дистанционное минирование и поджигают сухостой вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов.

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В ЦИК напомнили, что обращалась к Донецкой и Луганской обладминистрациям с аналогичными обращениями накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года.

Также ЦИК сообщает, что обратилась в Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства за законодательным урегулированием вопроса невозможности проведения выборов в случае установления невозможности обеспечить их подготовку, а также за определением критериев для принятия такого решения.

«Комиссия отмечает, что вопрос проведения первых местных выборов на указанных территориях находится на ее контроле и в случае получения положительных заключений компетентных органов, в частности, ситуации безопасности безотлагательно будет принимать все необходимые меры для назначения и последующей организации подготовки и проведения выборов», — резюмируется в сообщении.

ЦИК, Луганская область, Донецкая область
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