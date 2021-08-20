В Нацполиции назначены новые руководитель ДСР и первый замглавы ведомства

Первым заместителем руководителя Национальной полиции — начальником криминальной полиции стал генерал полиции третьего ранга Михаил Кузнецов, а департамент стратегических расследований (ДСР) Нацполиции возглавил полковник полиции Валентин Копаев.
Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, соответствующие кадровые назначения были произведены в пятницу, 20 августа.
«Кузнецов более 20 лет работает в системе МВД... был руководителем Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции... принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины, получил статус участника боевых действий. Организовывал работу постов радиоконтроля на территории Донецкой, Луганской областей, расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий в районе проведения АТО, а также обеспечивал координацию их деятельности», — говорится в сообщении.
На занимаемой должности Кузнецов занимался организацией и непосредственным раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, в томе числе преступлений против основ национальной безопасности Украины, рассказали в Нацполиции.
Копаев ранее работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.
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