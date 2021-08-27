Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции

Бывший глава МИД Франции, экс-еврокомиссар и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit, 70-летний представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Мишель Барнье выдвинет свою кандидатуру в президенты страны на ближайших выборах весной 2022 года. Об этом Барнье заявил вечером в четверг, 26 августа, в Париже в прямом эфире телеканала TF1, передает УНН.
«Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Менее чем через 8 месяцев французы будут выбирать своего нового президента», — заявил он.
Как отметил политик в интервью TF1, наступило «требовательное и серьезное время». По его словам, «мир, который нас окружает, — это опасный мир». «Мы это видим в этот самый момент в Кабуле», — отметил Барнье. «В эти трудные времена я принял решение. Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примирения Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия», — подчеркнул французский политик.
В декабря 2020 года Барнье уже официально объявил о намерении вернуться к французской политике, но до сих пор не подкрепил свои слова конкретными действиями. Для того чтобы возглавить партию бывших президентов Франции Жака Ширака и Николя Саркози — ранее известную как «Союз за президентское большинство», затем как «Союз за народное движение», а теперь переименованную в «Республиканцы» — в качестве главного кандидата на выборах весной 2022 , Барнье сначала должен будет победить на первичных выборах кандидата от правоцентристов.
В июне партия действующего президента Эммануэля Макрона проиграла на региональных выборах во Франции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016