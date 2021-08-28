«Укрзализныця» планирует запустить первые полученные от КВСЗ два вагона на рейсе Мариуполь, - Львов

АО «Укрзализныця» (УЗ) планирует запустить на рейсе № 69/70 Мариуполь — Львов первые два пассажирских вагона из 100, уже произведенных Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ).
Как сообщила пресс-служба УЗ в субботу, данные вагоны компания в настоящее время презентует на выставке подвижного состава на первой платформе станции Киев-Пассажирский, которая длится до 29 августа включительно.
«Укрзализныця» отмечает, что согласно контракту до конца текущего года завод передаст еще 10 пассажирских вагонов. Следующие 90 вагонов будут переданы до июля 2022 года. Все 100 вагонов планируется использовать на долгих магистральных маршрутах социального значения.
«Новые вагоны построены с учетом пожеланий пассажиров. В частности, в вагонах отсутствуют нижние ларьки, под полкой оставили место для багажа. Это позволит разместить, например, крупногабаритный чемодан. Обшивка полок изготовлена из износостойких материалов, которые выдержат усиленные нагрузки. В каждом купе установлены 4 розетки с двумя USB-портами. Кроме того, в каждом вагоне в одном из туалетов установлен стол для пеленания. Во всех купе и гардеробных установлены кнопки вызова проводника. Плюс купе оборудованы системой сигнализации: на ночь двери фиксируются кнопкой блокировки, и при открытии дверей соответствующий сигнал поступает в купе проводника. В пассажирских купе есть небольшие окошки — форточки, которые можно открыть на проветривание», — рассказали в УЗ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016