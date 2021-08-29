США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана

Вооруженные силы США перешли к завершающей фазе эвакуации из Афганистана.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Сейчас в аэропорту Кабула ожидают эвакуации более тысячи мирных жителей. Толпа перед воротами аэропорта стала рассеиваться. Это связано с предупреждением о возможном нападении.

Посольство призвало американцев немедленно покинуть зону аэропорта в связи с реальной угрозой.