Все украинские граждане, которые изъявили желание покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина эвакуировала из Афганистана всех украинцев, заявивших о желании выехать из Афганистана.
«На сегодняшний день мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле ... мы уже всех эвакуировали», — заявил Ермак журналистам в аэропорту «Борисполь» в субботу.
При этом глава ОП отметил, что в Афганистане могут оставаться украинцы, которые хотели бы покинуть страну, но не смогли связаться с дипломатами. «Безусловно, мы понимаем, что есть люди, которые могут еще оставаться в других местах Афганистана. У нас 24 часа в сутки работает горячая линия, мы на связи. Я хочу вас заверить в том, что ни одного нашего гражданина, который находится в беде или который рискует своей жизнью, мы не оставим, мы продолжим использовать все наши возможности, все наши дипломатические контакты, потому — если кто-то будет еще найден, то операция по эвакуации наших граждан будет продолжена», — добавил он.
Ермак также поблагодарил сотрудников Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины и стран-партнеров, в частности, США и Катар за содействие в эвакуации людей.
Кроме того, по словам Ермака, «среди людей, которых эвакуировали из Афганистана, есть журналисты передовых СМИ (The Wall Street Journal), Global Mail, а также представители ООН и граждане других государств».
«Украина не оставляет в беде не только своих граждан, но граждан других государств», — сказал он.
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