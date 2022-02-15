Индия призвала своих граждан покинуть Украину, - посольство

Посольство Индии продолжает работать в обычном режиме, однако призывает своих граждан рассмотреть вопрос о временном выезде из Украины.
«Ввиду неопределенности текущей ситуации в Украине, граждане Индии в Украине, в частности студенты, чье пребывание не является обязательным, могут рассмотреть вопрос о временном выезде. Гражданам Индии также рекомендуют избегать несущественных поездок в Украину и внутри Украины», — говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства Индии в Украине.
Кроме того, посольство попросило граждан Индии проинформировать о статусе их пребывания в Украине, чтобы иметь возможность связаться с ними.
«Посольство продолжает работать в нормальном режиме, чтобы предоставлять все услуги гражданам Индии в Украине», — отмечается в сообщении.
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