Индия призвала своих граждан покинуть Украину, - посольство

Посольство Индии продолжает работать в обычном режиме, однако призывает своих граждан рассмотреть вопрос о временном выезде из Украины.

«Ввиду неопределенности текущей ситуации в Украине, граждане Индии в Украине, в частности студенты, чье пребывание не является обязательным, могут рассмотреть вопрос о временном выезде. Гражданам Индии также рекомендуют избегать несущественных поездок в Украину и внутри Украины», — говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства Индии в Украине.

Кроме того, посольство попросило граждан Индии проинформировать о статусе их пребывания в Украине, чтобы иметь возможность связаться с ними.

«Посольство продолжает работать в нормальном режиме, чтобы предоставлять все услуги гражданам Индии в Украине», — отмечается в сообщении.