США попали в список стран, откуда не будут пускать в ЕС

Евросоюз исключил США, Израиль, Ливан, Черногорию, Северную Македонию и Косово из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.
«Совет обновил список страны и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка», — говорится в заявлении.
Европейские чиновники рассматривали этот шаг на протяжении большей части последнего месяца, поскольку средний уровень заражений в США сейчас выше, чем в ЕС. Давление с целью исключения США из списка стран, из которых свободно пускают туристов, усилилось еще и потому, что Вашингтон сохраняет запрет на европейские поездки в США без крайней необходимости. В начале августа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что ЕС не допустит, чтобы отсутствие взаимности «затянулось на недели».
Список стран ЕС, который пересматривается каждые две недели, не является обязательным для государств-членов, но в последние несколько месяцев государства Евросоюза стараются придерживаться его. Некоторые страны могут разрешить въезд американских туристов, прошедших вакцинацию.
Принятое в июне решение ЕС разрешить американским путешественникам свободный въезд было обусловлено стремлением восстановить отношения после напряженности, которую внесли действия администрации президента США Дональда Трампа. Европу для американцев открыли после того, как Брюссель посетил его преемник Джо Байден.
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