Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский благодарит Североатлантический альянс за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, однако считает, что в условиях российской агрессии против Украины этого недостаточно.
Как сообщает телеканал «Украина 24», соответствующее заявление глава государства сделал во время своего визита в США.
«Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни, и что, если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры», — отметил президент.
В то же время он подчеркнул, что в данный момент поддержка НАТО говорит всего лишь «о присутствии» сил Альянса в регионе.
«Я считаю, что это правильный психологический шаг, не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что Альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет», — резюмировал Зеленский.
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